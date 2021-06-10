Чудо-сборная с немецким отливом: Тату-мастер, гигант, король перехватов и топ-опорник

Симпатии львиной доли болельщиков из Германии на Евро-2020 окажутся на стороне сборной Австрии. Во-первых, за результаты «красно-белых» несёт ответственность уроженец Германии Франко Фода. В 1987 году он сыграл в двух матчах за сборную ФРГ, проведя большую часть карьеры на родине. Во-вторых, сборная Австрии на 90% состоит из футболистов, контракты которых пылятся в офисах клубов Бундеслиги. В-третьих, от общих черт менталитета двух соседних стран никуда не скрыться. За «красно-белых» на Евро-2020 сыграют тату-мастер, гигант, приобретающий атрибутику с эмблемой «Ливерпуля», очень цепкий центральный хавбек, отказавший «Арсеналу» и «Тоттенхэму», и один из лучших игроков Бундеслиги по качеству перехватов.

Саша Калайджич

Калайджич долго метался между Сербией и Австрией – к одной тянули корни, к другой – желание сыграть на Евро-2020. Только в прошлом году 23-летний форвард, устав ждать ответа от сербской федерации футбола, встал под знамёна сборной Австрии. Последний по хронологии сезон стал для него фантастическим с точки зрения индивидуальной статистики – 16 голов в 33 матчах. Голевые подвиги Саши не помогли «Штутгарту» в решении глобальных задач, но он заинтересовал большие клубы. Калайджич хочет оказаться в «Ливерпуле» – он коллекционирует сувенирную продукцию «красных», а на «Энфилде» последний раз гостил в октябре 2019 года в качестве рядового зрителя. Калайджич невероятно силён в воздушном пространстве – он легко поражает цель при помощи головы и систематически скидывает мяч в сторону партнёров. Он старается играть нестандартно – то отметится ударом издали, то подключит игрока, находящегося на дальней бровке. Стиль игры «Ливерпуля» не подразумевает наличия «столба», но Калайджич мог бы усилить «красных» с точки зрения вариативности. В преддверии Евро-2020 Саша оценивается в 22 миллиона евро, и продуктивная игра повысит его стоимость.

Кристофер Триммель

Опытный защитник в свободное от тренировок время подрабатывает тату-мастером. Кристофер – большой поклонник нательной живописи, а первую татуировку нанёс на тело ещё в молодости. В 17 лет он провалил вступительный экзамен в художественную школу, но со второй попытки всё же там оказался. Он не стал для общества новым Рембрандтом или Тулуз-Лотреком, но зато переквалифицировался в татуировщика. Триммель – лучший ассистент «Униона», в его активе 9 результативных передач. Поздний расцвет – верный термин для обозначения карьеры Триммеля, который до 32 лет не поднимался выше второй немецкой лиги. В его активе всего десять встреч за сборную Австрии, но на Евро-2020 Калайджич не останется без мяча – Триммель на регулярной основе будет снабжать рослого форварда снарядом. Кроссы с фланга, проникающие передачи, предельная концентрация, отбор мяча и удержание снаряда корпусом – неполный список футбольных умений австрийца. Кристофер приедет на свой первый и, скорее всего, последний международный турнир, поэтому любитель рок-музыки и качественной пивной продукции зажжёт на чемпионате Европы.

Флориан Гриллич

«Тоттенхэм» и «Арсенал» остались с носом – австриец наплевал на их предложения и продолжает успешно играть за «Хоффенхайм». 25-летний хавбек в 18 лет уехал в близлежащую Германию (родители отпустили его с неспокойным сердцем) и пока ни разу не пожалел об этом решении. Мобильный полузащитник – сердце и мотор клуба из Зинсхайма. «Хоффенхайм» выдал блестящую серию из 7 матчей без поражений в Бундеслиге благодаря Флориану. Главный его козырь – умение укрывать мяч в свободной зоне. Он без труда справляется с прессингом, не допускает ошибки и выдаёт точные передачи (86,6% в Бундеслиге). Если «Хоффенхайм» получает право на контратаку, Гриллич моментально бросает кого-то из партнёров в прорыв и сам стремится на помощь через центр поля. Гриллич – пахарь. Австриец проделывает большой объём работы без мяча, страхуя коллег и выбивая снаряд из-под ног оппонентов. В случае удачного выступления Флориана на Евро-2020 клубы АПЛ снова постучатся в дверь «Хоффенхайма».

Штефан Пош

Австриец – само спокойствие. Его даже не рассердил плевок в лицо – Тюрам тогда был неправ и принёс извинения. Стабильный, надёжный, уравновешенный – все эти эпитеты характеризуют Поша. Высокий (рост австрийца – 188 см) защитник частенько фолит – тактические издержки позиции. Штефан – один из лучших игроков Бундеслиги по качеству перехватов, но он чрезвычайно силён и в отборе мяча. У Поша страдает точность пасов на различные дистанции, но зато он справляется с прямыми обязанностями. А за пасы вперёд отвечает его коллега Фогт. Пош связан контрактными обязательствами с «Хоффенхаймом» до лета 2024 года, в то время как его трансферный лист оценивается в 13 миллионов евро. Штефан – универсал, способный закрыть две позиции в обороне (центр и правая бровка), поэтому от выступлений на Евро-2020 зависит его передислокация в более статусный клуб.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ