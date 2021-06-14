Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​«Я не расист!»: Арнаутович извинился за своё поведение

14 Июня 2021, 19:59,

В воскресном матче сборных Австрии и Северной Македонии (3:1) нападающий Марко Арнаутович вышел на замену и забил. Форвард очень бурно праздновал взятие ворот соперника, демонстрируя разные жесты соперникам и сказав Эзджану Алиоски грубую фразу: «Я имел вашу албанскую мать».

«Вчера в пылу игры на эмоциях я произнёс слова, за которые хотел бы извиниться, особенно перед своими друзьями из Северной Македонии и Албании. Я хотел бы чётко заявить: Я не расист! У меня есть друзья почти во всех странах, я за разнообразие. Все, кто со мной знаком, знают мою позицию», - написал Арнаутович в Instagram.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Австрии, Марко Арнаутович, Сборная Северной Македонии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России