​«Я не расист!»: Арнаутович извинился за своё поведение

В воскресном матче сборных Австрии и Северной Македонии (3:1) нападающий Марко Арнаутович вышел на замену и забил. Форвард очень бурно праздновал взятие ворот соперника, демонстрируя разные жесты соперникам и сказав Эзджану Алиоски грубую фразу: «Я имел вашу албанскую мать».

«Вчера в пылу игры на эмоциях я произнёс слова, за которые хотел бы извиниться, особенно перед своими друзьями из Северной Македонии и Албании. Я хотел бы чётко заявить: Я не расист! У меня есть друзья почти во всех странах, я за разнообразие. Все, кто со мной знаком, знают мою позицию», - написал Арнаутович в Instagram.