Корнаухов: «Украина смотрится очень ярко на этом турнире»

Известный футбольный эксперт Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Украины и Австрии в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Не скажу, что какая-то команда в предстоящем матче будет фаворитом. Украина очень хорошо себя показала на этом чемпионате. У них очень быстрая команда, бегут хорошо и организованно. В составе украинцев есть свои звезды, которые могут решать эпизоды. Поэтому Украина смотрится очень ярко на этом турнире. Австрия тоже обладает прекрасным подбором исполнителей. Фаворита, считаю, тут нет. Все будет решать индивидуальное исполнительское мастерство того или иного футболиста», - сказал Корнаухов.

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