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Корнаухов: «Украина смотрится очень ярко на этом турнире»

21 Июня 2021, 14:03,

Известный футбольный эксперт Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Украины и Австрии в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Не скажу, что какая-то команда в предстоящем матче будет фаворитом. Украина очень хорошо себя показала на этом чемпионате. У них очень быстрая команда, бегут хорошо и организованно. В составе украинцев есть свои звезды, которые могут решать эпизоды. Поэтому Украина смотрится очень ярко на этом турнире. Австрия тоже обладает прекрасным подбором исполнителей. Фаворита, считаю, тут нет. Все будет решать индивидуальное исполнительское мастерство того или иного футболиста», - сказал Корнаухов.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Украины, Сборная Австрии, Олег Корнаухов
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