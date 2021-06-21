Дрогнули в нужный момент: Украина на грани вылета с Евро, Австрия вышла в плей-офф на Италию

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21 Июня 2021, 20:53,
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Свой групповой путь на ЕВРО-2020 сборные Украины и Австрии завершали матчем друг против друга в Бухаресте.
|21' Баумгартнер Кристоф (0:1)
К очной встрече австрийцы с украинцами подошли с равным количеством очков и в статусе борцов за второе место, тогда как голландцы уехали на первую строчку недосягаемо. Ничья друг против друга оставила бы украинцев на втором месте, а австрийцев на третьем, но главный тренер «жёлто-синих» Андрей Шевченко решительно отверг перед матчем все домыслы о некоем междусобойчике.
Австрия начала матч инициативно, со ставкой на стандарты, а украинцы вроде как оказались к этому не готовы. Алаба не уставал подавать угловые, а Забитцер и Драгович не забывали наносить удары, и до поры до времени «жовто-блакитным» удавалось сохранять свои ворота сухими. Но та пора и то время закончились на 21-й минуте, когда Баумгартнер чётко результативно замкнул головой подачу корнера слева от Алабы (0:1).
Автор гола не смог доиграть до перерыва из-за травмы, а сборная Украины не смогла к этому рубежу переломить ход игры. «Жёлто-синие» стали подходить ближе к чужим воротам, но момент создали только один и напоролись на две колкие контратаки.
Когда Шапаренко пробил с левого полуфланга в дальний угол, Бахманн парировал мяч недалеко от себя, но не на Ярмоленко, который не достал до сферы. Что касается австрийских шансов, то Лаймер закрученным ударом с левого полуфланга в дальний угол заставил вступать в дело Бущана, плюс Арнаутович отреагировал на прострел неточным выстрелом.
На второй тайм украинцы вышли получше, чем на первый, в котором итоговая разница по ударам была 13 – 1. Однако австрийцы всё равно были славянской команде как-то не по зубам. Команда Франко Фоды в целом контролировала ситуацию на поле, не позволяя себе тотально прижиматься к своим воротам, а сопернику – устраивать голевые моменты.
Да в общем-то, австрийцы и в атаке понапористей были. У «жёлто-синих» не ладилось созидание. Мячи терялись ими в центре поля, и к чему тогда был равный процент владения? «Вундертим» чувствовала себя вполне уверенно, спокойно действуя по счёту. Подопечным Андрея Шевченко сильно не хватало острых шансов впереди. Один из них возник на 87-й минуте, но Яремчук промахнулся мимо створа с правой стороны с острого угла. Навал же компенсированного времени оказался холостым.
Итак, австрийцы – вторая в группе С. Они набрали шесть очков, однако их теперь должно заботить не это, а субботний матч 1/8 финала против итальянцев. Украинцы же обосновываются на третьем месте квартета, и для них число набранных очков важно. Три набранных балла оставляют «жовто-блакитным» меньше шансов на плей-офф, чем у Швейцарии, которая разжилась на групповом этапе четырьмя очками. Таким образом, вопрос 1/8 финала в отношении сборной Украины повис в воздухе.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Сборная Украины, Сборная Австрии, евро-2020
Очень жаль, потому что могли выступить лучше.
не ожидал от украинцев такого провала
Первый СНГишник пошел надеюсь домой с такой игрой в плей-офф ничего не светит, Австрийцы раскатали их как дворовых ребят когда угодно было взвинчивали темп когда угодно сушили игру вполне себе справедливый исход группы B...
На Италию значит.. не долго музыка играла. Австрия задержится, не надолго, но все же))) Конечно, Италия пройдет дальше... Губерниев не даст соврать...
Там вчера один «журналист» писал, что эти две сборные, и хохлы и австрийцы, вынесут итальянцев.
Разочаровала Украина.
На турнире вообще, а не только сегодня. Сегодня была кульминация.
Тяжёлая, измотанная непонятно чем, абсолютно не традиционная украинская команда с ярко выраженным техничным, темповым европейским футболом Лобановского.
Атаки нет. Бедный Ярмоленко за всех сыграть не может.
Шева суперстар, конечно. Но не очередной и он средненький тренер?
Мне они понравились против Нидерландов, но ощущение , что после них слишком поверили в себя и ошиблись. Жаль, если дальше не пройдут. Команда то симпатичная.
Симпатичная чем наша Раша))...
Отстойник. Чем симпатичней на этом чемпе? Только тем, что смогли уже отрешенным и не играющим голландцам, закатить два мяча. И все.
Да, с Нидерландами. И то думалось что это они так необычно для себя играли - не смело. Может стратегически берегли сея, подумал тогда. А оказалось это был их лучший матч.
Верно. Хотя, не удивлюсь ,если свыше им прилетело наказание за "Слава Украине, героям слава" и бесплатное пиво. Всё-таки политизировать не стоило. Но буду надеяться что желто-синие ещё сыграют на евро.
с чего бы за это должно быть наказание? российская пропаганда опасная штука, делай перерывы хоть иногда
я надеюсь, что вопрос с выходом сборной Украины из группы не повис в воздухе.
с такой игрой самое лучшее это ехать домой и вспоминать о неплохом проигранном матче с голландцами.
такой худбил как сегодня - шлак, который на ентом празднике жизни на... никому не нужен.
Сами виноваты! Хороший, образцовый матч от Австрии, которой удалось отодвинуть игру от своих ворот и остро встречать Украину. Моменты возникали, безусловно, но у обеих ворот. А так австрийцы выглядели свежее, острее и интереснее. Очевидно следует признать. Украина оказалась не готова к этому матчу, в частности, к высокому прессингу австрийцев, к их частому отбору мяча и молниеносному нападению, а также контратакам. Матч максимально справедлив по отношению к Украине, потому что могло залетать и больше. Не знаю, этот матч показывает, что Украина - не уровень. Как-то быстро выветрился запал после Северной Македонии, эх. Австрии же удачи в плей-офф, правда, там они станут мальчиками для битья для Италии.
Вот уж не думал, что первый комментарий за это Евро меня вынудит оставить сборная Украины…
Всё думаю: а чо это наши так ею восхищаются?… Результат? Да он ещё хуже… игра, может? Включил матч с Македонией - ужаснулся - промолчал. Включил матч с Австрией - ужаснулся ещё сильнее. Два паса сделать не могут, системы и выстроенности нет, из обороны выходить не умеют… можно было бы взять духом, но…
Как говорят все футболисты: если ты не настроился на игру ДО неё, то в процессе это сделать невозможно. И это вечная проблема что наших, что жовтых. Два брата-акробата. «Да чо эта Австрия (или Алжир, или Сербия - неважно)»… а как понимают, что андердог сам не против по щщщам надавать - уже поздно.
Мне кажется с физухой у Украины проблема, то ли плохо их подготовили, то ли просто не пошло. Первый тайм с македонцами так ярко играли, а потом сломалось все. Сегодня вообще я команду не узнал.
Но нашим все равно до Украины даже далеко пока. По уровню футбола. Даже сегодня украинцы при нереальном количестве брака через пас старались играть, а не то что наши олени забросы постоянные.
Хотя верю в удачу в Дании! И верю в плей-офф!
Но я оцениваю игру не "сегодня" и "вчера", а еще "завтра". Так вот "завтра" у Украины команда в перспективе более качественная будет, они по-современному играют. А за наше поколение следующее мне страшно. Ибо в игре на выносах и отскоках будущее не построишь. Увы.
ВЕРИМ!
Кажется первый коммент про бодрую Италию был. Нет?)
Ля, точно).. у меня был переезд, защита диплома, кажется, что я первый раз за месяц на сайт зашёл)
Ну, с переехалом тебя)
Поздравляю с защитой !!! Элемент, а по какой теме, если не секрет ?
Диплом то защитил? Если да, то поздравляю )
Канешна) спасибо!)
как бы хероям слава!
сегодня на щите и очередной бывший топ футболист поставил под сомнение свою тренерскую карьеру
Физически выглядели очень уставшими. Непонятно
Должно быть 3-0. И это я так,чтобы не обидеть украинцев.
Просто укатали. Но, с другой стороны, в 1/8 должны играть сильнейшие
ай.. слабаки.. )))