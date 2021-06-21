Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Дрогнули в нужный момент: Украина на грани вылета с Евро, Австрия вышла в плей-офф на Италию

21 Июня 2021, 20:53,

Свой групповой путь на ЕВРО-2020 сборные Украины и Австрии завершали матчем друг против друга в Бухаресте.

Протокол игры  
Украина 0:1 Австрия
    21' Баумгартнер Кристоф (0:1)
Бущан Георгий Караваев Александр Забарный Илья Матвиенко Николай Миколенко Виталий   85' (Беседин Артём (   85') Зинченко Александр Сидорчук Сергей Шапаренко Николай   68' (Марлос Ромеро (   68') Ярмоленко Андрей Яремчук Роман Малиновский Руслан   46' (Цыганков Виктор (   46')
Запасные: Макаренко Евгений Трубин Анатолий Кривцов Сергей Соболь Эдуард Судаков Георгий Тымчик Александр Пятов Андрей Степаненко Тарас Довбик Артём
Бахманн Даниэль Лайнер Штефан Драгович Александр Хинтереггер Мартин Алаба Давид Шлагер Ксавер Лаймер Конрад   72' (Ильзанкер Штефан (   72') Гриллич Флориан Забитцер Марсель Арнаутович Марко Баумгартнер Кристоф   33' (Шёпф Алессандро (   33')
Запасные: Линхарт Филипп Триммель Кристофер Шауб Луис Калайджич Саша Пош Штефан Перван Павао Шлагер Александер Грегорич Михаэль Ульмер Андреас Онисиво Карим
21 июня. Стадион "Национальный стадион (Бухарест)".

К очной встрече австрийцы с украинцами подошли с равным количеством очков и в статусе борцов за второе место, тогда как голландцы уехали на первую строчку недосягаемо. Ничья друг против друга оставила бы украинцев на втором месте, а австрийцев на третьем, но главный тренер «жёлто-синих» Андрей Шевченко решительно отверг перед матчем все домыслы о некоем междусобойчике.

Австрия начала матч инициативно, со ставкой на стандарты, а украинцы вроде как оказались к этому не готовы. Алаба не уставал подавать угловые, а Забитцер и Драгович не забывали наносить удары, и до поры до времени «жовто-блакитным» удавалось сохранять свои ворота сухими. Но та пора и то время закончились на 21-й минуте, когда Баумгартнер чётко результативно замкнул головой подачу корнера слева от Алабы (0:1).

Embed from Getty Images

Автор гола не смог доиграть до перерыва из-за травмы, а сборная Украины не смогла к этому рубежу переломить ход игры. «Жёлто-синие» стали подходить ближе к чужим воротам, но момент создали только один и напоролись на две колкие контратаки.

Когда Шапаренко пробил с левого полуфланга в дальний угол, Бахманн парировал мяч недалеко от себя, но не на Ярмоленко, который не достал до сферы. Что касается австрийских шансов, то Лаймер закрученным ударом с левого полуфланга в дальний угол заставил вступать в дело Бущана, плюс Арнаутович отреагировал на прострел неточным выстрелом.

На второй тайм украинцы вышли получше, чем на первый, в котором итоговая разница по ударам была 13 – 1. Однако австрийцы всё равно были славянской команде как-то не по зубам. Команда Франко Фоды в целом контролировала ситуацию на поле, не позволяя себе тотально прижиматься к своим воротам, а сопернику – устраивать голевые моменты.

Embed from Getty Images

Да в общем-то, австрийцы и в атаке понапористей были. У «жёлто-синих» не ладилось созидание. Мячи терялись ими в центре поля, и к чему тогда был равный процент владения? «Вундертим» чувствовала себя вполне уверенно, спокойно действуя по счёту. Подопечным Андрея Шевченко сильно не хватало острых шансов впереди. Один из них возник на 87-й минуте, но Яремчук промахнулся мимо створа с правой стороны с острого угла. Навал же компенсированного времени оказался холостым.

Итак, австрийцы – вторая в группе С. Они набрали шесть очков, однако их теперь должно заботить не это, а субботний матч 1/8 финала против итальянцев. Украинцы же обосновываются на третьем месте квартета, и для них число набранных очков важно. Три набранных балла оставляют «жовто-блакитным» меньше шансов на плей-офф, чем у Швейцарии, которая разжилась на групповом этапе четырьмя очками. Таким образом, вопрос 1/8 финала в отношении сборной Украины повис в воздухе.

Кирилл Иванцов

0
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Украины, Сборная Австрии, евро-2020
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (26)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
CERG
21 Июня 2021, 21:57

Очень жаль, потому что могли выступить лучше.

0
Куляба
21 Июня 2021, 21:53

не ожидал от украинцев такого провала

1
Misha_diablo_football
21 Июня 2021, 21:29

Первый СНГишник пошел надеюсь домой с такой игрой в плей-офф ничего не светит, Австрийцы раскатали их как дворовых ребят когда угодно было взвинчивали темп когда угодно сушили игру вполне себе справедливый исход группы B...

30 000 рублей Получить Бонус для новичков ОлимпБет
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
1
VC-Team
21 Июня 2021, 21:16

На Италию значит.. не долго музыка играла. Австрия задержится, не надолго, но все же))) Конечно, Италия пройдет дальше... Губерниев не даст соврать...

1
Caa1987
21 Июня 2021, 21:48

Там вчера один «журналист» писал, что эти две сборные, и хохлы и австрийцы, вынесут итальянцев.

2
779
21 Июня 2021, 21:16

Разочаровала Украина.
На турнире вообще, а не только сегодня. Сегодня была кульминация.
Тяжёлая, измотанная непонятно чем, абсолютно не традиционная украинская команда с ярко выраженным техничным, темповым европейским футболом Лобановского.
Атаки нет. Бедный Ярмоленко за всех сыграть не может.
Шева суперстар, конечно. Но не очередной и он средненький тренер?

3
Zenituwka
21 Июня 2021, 21:20

Мне они понравились против Нидерландов, но ощущение , что после них слишком поверили в себя и ошиблись. Жаль, если дальше не пройдут. Команда то симпатичная.

0
Misha_diablo_football
21 Июня 2021, 21:24

Симпатичная чем наша Раша))...

0
Caa1987
21 Июня 2021, 21:51

Отстойник. Чем симпатичней на этом чемпе? Только тем, что смогли уже отрешенным и не играющим голландцам, закатить два мяча. И все.

2
779
21 Июня 2021, 21:23

Да, с Нидерландами. И то думалось что это они так необычно для себя играли - не смело. Может стратегически берегли сея, подумал тогда. А оказалось это был их лучший матч.

2
Zenituwka
21 Июня 2021, 21:26

Верно. Хотя, не удивлюсь ,если свыше им прилетело наказание за "Слава Украине, героям слава" и бесплатное пиво. Всё-таки политизировать не стоило. Но буду надеяться что желто-синие ещё сыграют на евро.

1
mansur005
21 Июня 2021, 22:00

с чего бы за это должно быть наказание? российская пропаганда опасная штука, делай перерывы хоть иногда

5
crocodile
21 Июня 2021, 21:07

я надеюсь, что вопрос с выходом сборной Украины из группы не повис в воздухе.
с такой игрой самое лучшее это ехать домой и вспоминать о неплохом проигранном матче с голландцами.
такой худбил как сегодня - шлак, который на ентом празднике жизни на... никому не нужен.

0
Super fanat
21 Июня 2021, 21:03

Сами виноваты! Хороший, образцовый матч от Австрии, которой удалось отодвинуть игру от своих ворот и остро встречать Украину. Моменты возникали, безусловно, но у обеих ворот. А так австрийцы выглядели свежее, острее и интереснее. Очевидно следует признать. Украина оказалась не готова к этому матчу, в частности, к высокому прессингу австрийцев, к их частому отбору мяча и молниеносному нападению, а также контратакам. Матч максимально справедлив по отношению к Украине, потому что могло залетать и больше. Не знаю, этот матч показывает, что Украина - не уровень. Как-то быстро выветрился запал после Северной Македонии, эх. Австрии же удачи в плей-офф, правда, там они станут мальчиками для битья для Италии.

4
Element-22
21 Июня 2021, 21:03

Вот уж не думал, что первый комментарий за это Евро меня вынудит оставить сборная Украины…
Всё думаю: а чо это наши так ею восхищаются?… Результат? Да он ещё хуже… игра, может? Включил матч с Македонией - ужаснулся - промолчал. Включил матч с Австрией - ужаснулся ещё сильнее. Два паса сделать не могут, системы и выстроенности нет, из обороны выходить не умеют… можно было бы взять духом, но…
Как говорят все футболисты: если ты не настроился на игру ДО неё, то в процессе это сделать невозможно. И это вечная проблема что наших, что жовтых. Два брата-акробата. «Да чо эта Австрия (или Алжир, или Сербия - неважно)»… а как понимают, что андердог сам не против по щщщам надавать - уже поздно.

0
Куляба
21 Июня 2021, 21:58

Мне кажется с физухой у Украины проблема, то ли плохо их подготовили, то ли просто не пошло. Первый тайм с македонцами так ярко играли, а потом сломалось все. Сегодня вообще я команду не узнал.
Но нашим все равно до Украины даже далеко пока. По уровню футбола. Даже сегодня украинцы при нереальном количестве брака через пас старались играть, а не то что наши олени забросы постоянные.
Хотя верю в удачу в Дании! И верю в плей-офф!
Но я оцениваю игру не "сегодня" и "вчера", а еще "завтра". Так вот "завтра" у Украины команда в перспективе более качественная будет, они по-современному играют. А за наше поколение следующее мне страшно. Ибо в игре на выносах и отскоках будущее не построишь. Увы.
ВЕРИМ!

1
TAPAHTNHO
21 Июня 2021, 21:11

Кажется первый коммент про бодрую Италию был. Нет?)

0
Element-22
21 Июня 2021, 21:12

Ля, точно).. у меня был переезд, защита диплома, кажется, что я первый раз за месяц на сайт зашёл)

0
TAPAHTNHO
21 Июня 2021, 21:22

Ну, с переехалом тебя)

0
Fender1988
21 Июня 2021, 21:38

Поздравляю с защитой !!! Элемент, а по какой теме, если не секрет ?

1
Zenituwka
21 Июня 2021, 21:21

Диплом то защитил? Если да, то поздравляю )

1
Element-22
21 Июня 2021, 21:24

Канешна) спасибо!)

2
aegur
21 Июня 2021, 21:02

как бы хероям слава!
сегодня на щите и очередной бывший топ футболист поставил под сомнение свою тренерскую карьеру

15 000 р. Получить Бонус для новых игроков! fonbet.ru
1
Nashterator
21 Июня 2021, 20:58

Физически выглядели очень уставшими. Непонятно

2
Милка
21 Июня 2021, 20:57

Должно быть 3-0. И это я так,чтобы не обидеть украинцев.
Просто укатали. Но, с другой стороны, в 1/8 должны играть сильнейшие

4
ингерман
21 Июня 2021, 20:56

ай.. слабаки.. )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок  
Популярные материалы
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020