Дрогнули в нужный момент: Украина на грани вылета с Евро, Австрия вышла в плей-офф на Италию

Свой групповой путь на ЕВРО-2020 сборные Украины и Австрии завершали матчем друг против друга в Бухаресте.

К очной встрече австрийцы с украинцами подошли с равным количеством очков и в статусе борцов за второе место, тогда как голландцы уехали на первую строчку недосягаемо. Ничья друг против друга оставила бы украинцев на втором месте, а австрийцев на третьем, но главный тренер «жёлто-синих» Андрей Шевченко решительно отверг перед матчем все домыслы о некоем междусобойчике.

Австрия начала матч инициативно, со ставкой на стандарты, а украинцы вроде как оказались к этому не готовы. Алаба не уставал подавать угловые, а Забитцер и Драгович не забывали наносить удары, и до поры до времени «жовто-блакитным» удавалось сохранять свои ворота сухими. Но та пора и то время закончились на 21-й минуте, когда Баумгартнер чётко результативно замкнул головой подачу корнера слева от Алабы (0:1).

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Автор гола не смог доиграть до перерыва из-за травмы, а сборная Украины не смогла к этому рубежу переломить ход игры. «Жёлто-синие» стали подходить ближе к чужим воротам, но момент создали только один и напоролись на две колкие контратаки.

Когда Шапаренко пробил с левого полуфланга в дальний угол, Бахманн парировал мяч недалеко от себя, но не на Ярмоленко, который не достал до сферы. Что касается австрийских шансов, то Лаймер закрученным ударом с левого полуфланга в дальний угол заставил вступать в дело Бущана, плюс Арнаутович отреагировал на прострел неточным выстрелом.

На второй тайм украинцы вышли получше, чем на первый, в котором итоговая разница по ударам была 13 – 1. Однако австрийцы всё равно были славянской команде как-то не по зубам. Команда Франко Фоды в целом контролировала ситуацию на поле, не позволяя себе тотально прижиматься к своим воротам, а сопернику – устраивать голевые моменты.

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Да в общем-то, австрийцы и в атаке понапористей были. У «жёлто-синих» не ладилось созидание. Мячи терялись ими в центре поля, и к чему тогда был равный процент владения? «Вундертим» чувствовала себя вполне уверенно, спокойно действуя по счёту. Подопечным Андрея Шевченко сильно не хватало острых шансов впереди. Один из них возник на 87-й минуте, но Яремчук промахнулся мимо створа с правой стороны с острого угла. Навал же компенсированного времени оказался холостым.

Итак, австрийцы – вторая в группе С. Они набрали шесть очков, однако их теперь должно заботить не это, а субботний матч 1/8 финала против итальянцев. Украинцы же обосновываются на третьем месте квартета, и для них число набранных очков важно. Три набранных балла оставляют «жовто-блакитным» меньше шансов на плей-офф, чем у Швейцарии, которая разжилась на групповом этапе четырьмя очками. Таким образом, вопрос 1/8 финала в отношении сборной Украины повис в воздухе.

Кирилл Иванцов