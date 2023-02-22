Локателли: «Успех в Лиге Европы – главная цель «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли поделился мыслями относительно предстоящего матча с «Нантом».

23 февраля команды сыграют во Франции в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась со счётом 1:1.

«Результат первого матча нельзя назвать удачным, но мы настроены на победу и проход в следующий раунд. Нам следует сохранять предельную концентрацию на протяжении всей игры. Успех в Лиге Европы – наша главная цель в этом сезоне, мы обязаны её выполнить. Надеюсь, атмосфера на стадионе «Нанта» даст нам дополнительный заряд энергии», – заявил итальянский хавбек на пресс-конференции.