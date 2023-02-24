Ди Мария — лучший игрок недели в Лиге Европы

Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы.

Официальный сайт УЕФА сообщил, что 35-летний аргентинец победил в голосовании за звание игрока недели в Лиге Европы, которое проводилось среди болельщиков.

Напомним, 23 февраля «Ювентус» в гостях разгромил «Ренн» со счетом 3:0 в ответном матче плей-офф Лиги Европы и вышел в 1/8 финала турнира. Ди Мария стал автором хет-трика в этой встрече.

Следующим соперником подопечных Массимилиано Аллегри станет немецкий «Фрайбург». Первая игра состоится 9 марта, а ответный матч запланирован на 16 марта.