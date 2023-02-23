Ди Мария оформил хет-трик в ворота «Нанта»

Аргентинский полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария практически в соло вытащил «старую синьору» в 1/8 финала Лиги Европы. З5-летний игрок оформил хет-трик в ворота «Нанта», у которого сегодня гостит его команда.

Первый гол ди Мария оформил почти в самом начале игры – на пятой минуте с ассиста Николо Фаджоли. А спустя 15 минут аргентинец удвоил преимущество «Юве», забив второй раз. Но на этом чемпион мира останавливаться не планировал и ближе к концу матча, на 76-й минуте поразил ворота хозяев и в третий раз - 3:0.

Напомним, что первая встреча «Ювентуса» и «Нанта», которая прошла неделю назад в Турине, завершилась вничью – 1:1.