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«Клуб мошенников и интриганов» - болельщики «Нанта» припомнили «Ювентусу» 1996 год

24 Февраля 2023 • 03:24 Комментировать
Нант
0:3
Ювентус
окончен

Сезон Лиги чемпионов 1995/1996 надолго запомнился и французским, и российским болельщикам футбола. Московский «Спартак» выиграл все шесть матчей группового раунда, но зимой распродал команду и попал в четвертьфинале на «Нант», будучи битым им.

В свою очередь «Нант», выйдя в полуфинал, потерпел там достаточно обидное, «судейское», как считают его фанаты до сих пор, поражение от «Ювентуса». И его болельщики «канареек» так и не забыли, о чем свидетельствуют вывешенные ими в прошедшем матче 1/16 финала Лиги Европы против туринского клуба.

- Клуб мошенников и интриганов, таким ты был в 1996, таким и остался, - было написано на самой большой «простыне». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Нант ЛЧ-1995/1996
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