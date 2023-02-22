Аллегри рассказал, почему Погба и Кьеза не сыграют против «Нанта»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о состоянии полузащитника Поля Погба и вингера Федерико Кьезы.

Оба футболиста пропустят предстоящий матч 1/16 финала Лиги Европы против «Нанта».

«Кьеза не сможет сыграть по простой причине – он устал. Это нормальное явление для игрока, пропустившего из-за травмы десять месяцев. Мы найдём решение, чтобы наилучшим образом компенсировать его отсутствие.

Погба выдержал 30 минут интенсивной нагрузки на вчерашней тренировке. Сейчас он чувствует себя хорошо. В ближайшие дни мы узнаем, готов ли он играть. Надеюсь, он вернётся к матчу чемпионата», – поведал Аллегри на пресс-конференции в преддверии поединка во Франции.