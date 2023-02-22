Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Аллегри рассказал, почему Погба и Кьеза не сыграют против «Нанта»

22 Февраля 2023 • 22:43 Комментировать
Нант
...
Ювентус
1 4.90 X 3.55 2 1.80
Через 21 ч. 24 мин.

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о состоянии полузащитника Поля Погба и вингера Федерико Кьезы.

Оба футболиста пропустят предстоящий матч 1/16 финала Лиги Европы против «Нанта».

«Кьеза не сможет сыграть по простой причине – он устал. Это нормальное явление для игрока, пропустившего из-за травмы десять месяцев. Мы найдём решение, чтобы наилучшим образом компенсировать его отсутствие.

Погба выдержал 30 минут интенсивной нагрузки на вчерашней тренировке. Сейчас он чувствует себя хорошо. В ближайшие дни мы узнаем, готов ли он играть. Надеюсь, он вернётся к матчу чемпионата», – поведал Аллегри на пресс-конференции в преддверии поединка во Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба Федерико Кьеза
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАНТ ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.02.23 в 20:45
Монако Монако
Байер Л Байер Л
2.27 3.65 3.05
Видео
23.02.23 в 20:45
Митьюлланд Митьюлланд
Спортинг Л Спортинг Л
4.30 3.80 1.83
Видео
23.02.23 в 20:45
Нант Нант
Ювентус Ювентус
5.20 3.80 1.72
Видео
23.02.23 в 20:45
ПСВ ПСВ
Севилья Севилья
2.08 3.55 3.60
Видео
23.02.23 в 23:00
Ренн Ренн
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.91 3.80 4.00
Видео
23.02.23 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Барселона Барселона
2.80 3.45 2.50
Видео
23.02.23 в 23:00
Рома Рома
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
1.84 3.60 4.60
Видео
23.02.23 в 23:00
Унион Берлин Унион Берлин
Аякс Аякс
2.65 3.25 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Февраля
22:43 · Лига Европы
Аллегри рассказал, почему Погба и Кьеза не сыграют против «Нанта»
22:26 · Лига Европы
Аллегри – о матче с «Нантом»: «Ювентус» должен быть готов к трудностям»
21:46 · Лига Европы
Моуринью: «Сейчас я не хочу думать о будущем»
21:38 · Лига Европы
Хави: «МЮ» – одна из лучших команд Европы на данный момент»
21:28 · Лига Европы
Кунде – об ответном матче с «МЮ»: «Игра в защите будет иметь ключевое значение»
20:53 · Лига Европы
Наставник «Зальцбурга» Яйссле: «В ответном матче «Рома» выступит значительно лучше»
19:52 · Лига Европы
​«Манчестер Юнайтед» - «Барселона»: прогноз на матч Лиги Европы – 23 февраля 2023
19:33 · Лига Европы
​«Нант» - «Ювентус»: прогноз на матч Лиги Европы – 23 февраля 2023
19:21 · Лига Европы
Варан — о матче с «Барселоной»: «Манчестер Юнайтед» будет действовать дисциплинировано, мы готовы к вызову
19:19 · Лига Европы
«Монако» - «Байер»: прогноз на матч Лиги Европы – 23 февраля 2023
19:12 · Лига Европы
Тренер «Нанта» Комбуаре: «Это будет важный матч для «Ювентуса», но не для нас»
19:01 · Лига Европы
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен показать свой лучший футбол, чтобы пройти «Барселону»
18:29 · Лига Европы
Тен Хаг: «Очевидно, что Гави и Педри — отличные игроки»
16:41 · Лига Европы
​Тен Хаг: «Магуайр и Антони вернутся в строй, Марсьяль – нет»
16:19 · Лига Европы
​Хави похвалил тен Хага
Все новости
Рекомендуем