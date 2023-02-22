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Лига Европы

Аллегри надеется на возвращение Кьезы, но медики сомневаются

22 Февраля 2023 • 04:18 Комментировать
Нант
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Ювентус
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23.02 20:45

Массимилиано Аллегри, главный тренер туринского «Ювентуса», надеется на то, что нападающий Федерико Кьеза будет в его распоряжении ко второму, ответному матчу с французским «Нантом» в рамках Лиги Европы.

Кьеза получил повреждение в первом матче, который закончился со счетом 1:1 - Федерико сделал голевую передачу на Душана Влаховича, но во второй половине матча Людовик Блас забил ответный гол.

Медики, однако, сдержанны в своих прогнозах - как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, они пока что не готовы дать добро на выступления Кьезы. А матч уже менее чем через 40 часов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Нант Федерико Кьеза
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