Ди Мария: «Я смог поднять уровень своей игры»

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы туринский «Ювентус», как и подобает гранду, расправился с «Нантом», забив тому три безответных мяча. Все три записал на свой счет аргентинский чемпион мира Анхель ди Мария, который выразил удовлетворение тем, что ему удалось так серьезно помочь команде. Напомним, что ди Мария стал первым игроком «Ювентуса», который сделал хет-трик в выездном матче европейского турнира в 21-м веке.

- Я доволен тем, что мне удалось так хорошо оформить атаки команды в гол. Рад, что голы помогают команде, я поднял уровень своей игры, жаль, что раньше так не удавалось, - цитирует слова ди Марии juvenews.eu.