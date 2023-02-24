Аллегри считает, что сезон проходит «положительно»

Туринский «Ювентус» с треском вылетел из Лиги чемпионов, команда была наказана лишением пятнадцати очков в турнирной таблице чемпионата Италии, но все это не мешает наставнику команды Массимилиано Аллегри считать, что его клуб проводит «положительный сезон». «Ювентус» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а также продолжает сражение в Кубке Италии.

- Сезон, если не считать отставания от «Наполи», складывается положительно. В Лиге чемпионов мы уступили очень сильной «Бенфике», но в чемпионате идем наравне с «Интером» и пробились в полуфинал Кубка Италии. С моей точки зрения, это положительный сезон, - цитирует слова Аллегри juvenews.eu.