«Нант» и «Ювентус» огласили стартовые составы на ответный матч Лиги Европы

«Нант» и «Ювентус», которые встречаются сегодня в рамках ответного матча в 1/16 финала Лиги Европы, огласили стартовые составы на противостояние. Команды начнут встречу в 20:45 по московскому времени на арене «Стад де ля Божуар» в Нанте.

«Нант»: Лафон, Кастеллетто, Жиротто, Паллуа, Саймон, Сентонз, Молле, Чиривелья, Сиссоко, Блас, Делор;

«Ювенутс»: Щесны, де Шильо, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Костич, Локателли, Рабио, Фаджоли, ди Мария, Кин;

Напомним, что первая игра, которая прошла на прошлой неделе в Турине, завершилась вничью – 1:1. Поэтому для соперников всё начнётся сегодня на западе Франции с чистого листа.

Трансляцию встречи проведёт портал Liveresult.ru.