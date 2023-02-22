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Лига Европы

Тренер «Нанта» Комбуаре: «Это будет важный матч для «Ювентуса», но не для нас»

22 Февраля 2023 • 19:12 Комментировать
Нант
...
Ювентус
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23.02 20:45

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре высказался в преддверии ответного матча в плей-офф Лиги Европы против «Ювентуса».

«Это будет важный матч для «Ювентуса», но не для нас. Если «Ювентус» проиграет нам, то будет выглядеть смешно, а мы продолжим бороться за выживание в чемпионате Франции и играть в Кубке», — цитирует слова Комбуаре Instant Foot.

Первая игра между «Ювентусом» и «Нантом» завершилась ничьей 1:1. Ответная встреча состоится завтра, 23 февраля. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антуан Комбуаре Нант
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НАНТ ЮВЕНТУС
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