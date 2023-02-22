Тренер «Нанта» Комбуаре: «Это будет важный матч для «Ювентуса», но не для нас»

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре высказался в преддверии ответного матча в плей-офф Лиги Европы против «Ювентуса».

«Это будет важный матч для «Ювентуса», но не для нас. Если «Ювентус» проиграет нам, то будет выглядеть смешно, а мы продолжим бороться за выживание в чемпионате Франции и играть в Кубке», — цитирует слова Комбуаре Instant Foot.

Первая игра между «Ювентусом» и «Нантом» завершилась ничьей 1:1. Ответная встреча состоится завтра, 23 февраля. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.