Аллегри: «Ди Мария заставляет всю команду играть иначе»

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы туринский «Ювентус», как и подобает гранду, расправился с французским «Нантом», забив тому три безответных мяча. События игры прокомментировал наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри, который очень высоко ценит аргентинского нападающего Анхеля ди Марию - именно он забил все три мяча в этой игре, чего с «Ювентусом» на выезде в 21-м веке еще не случалось.

- Чемпионы отличаются друг от друга. Когда у вас такой игрок, то вся команда начинает играть в другой манере. Он видит вещи, которые не видят другие игроки, - цитирует слова Аллегри Juvenews.eu.