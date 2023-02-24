Ди Мария: «Знакомство с дель Пьеро - это честь для меня»

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы туринский «Ювентус», как и подобает гранду, расправился с французским «Нантом», забив тому три безответных мяча. Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро очень долго нахваливал после этого Анхеля ди .Марию. Аргентинский нападающий, установивший новое достижение «Ювентуса» в 21-м веке, ответил взаимным реверансом.

- Дель Пьеро - это легенда, и не только «Ювентуса», а вообще всего футбола. Я слышал его комплименты, это мотивирует еще больше выкладываться за этот клуб. Мы знакомы лично, познакомились в Лос-Анджелесе, это честь для меня, - цитирует слова ди Марии juvenews.eu.