Аллегри – о матче с «Нантом»: «Ювентус» должен быть готов к трудностям»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, чего ждёт от ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против «Нанта».

«Бьянконери» упустили победу в домашнем матче, прошедшем на прошлой неделе (1:1).

«В последние годы «Ювентус» терпел неудачу в первом раунде плей-офф при любом тренере. Кроме того, «Нанту» будет помогать местная публика.

Нас ждёт очередной «финал», шансы на успех в котором – 50 на 50. Мы должны проявить себя и держать в уме возможное дополнительное время. Впрочем, я не сомневаюсь в игроках – они полностью осознают важность матча», – заявил на пресс-конференции рулевой туринцев.