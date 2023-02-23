Аллегри: «Мы обязаны попробовать выиграть Лигу Европы»

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы туринский «Ювентус», как и подобает гранду, расправился с «Нантом», забив тому три безответных мяча. События игры прокомментировал наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри, он считает, что его команда в нынешней ситуации обязана сражаться за Лигу Европы.

- Отличный матч, особенно в сравнении с первой игрой. Когда они остались вдесятером, стало еще проще. Тем не менее, есть вещи, в которых надо прибавлять. Мы обязаны сражаться до конца, за победу в Лиге Европы, равно как и в Кубке Италии, - цитирует слова Массимилиано Аллегри juvenews.ru.