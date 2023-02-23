Хет-трик ди Марии позволил «Ювентусу» разгромить «Нант»

После ничьей в Турине «Нант» улучшил шансы на проход «Ювентуса», но всё же соперник не думал вылетать из еврокубков так рано. Уже на пятой минуте Анхель ди Мария в касание с угла штрафной попал в дальнюю верхнюю часть ворот. Тот же ди Мария обыграл голкипера вскоре и бил по пустым воротам, Николя Паллуа рукой остановил мяч и был изгнан с поля. А аргентинец уверенно реализовал пенальти. Упустить победу со счетом 2:0 после удаления у соперника в середине первого тайма было нереально. Под перерыва Филип Костич сотряс своим ударом штангу. А невероятный ди Мария отличился еще и ударом головой. 3:0, «Ювентус» идет дальше.