Хет-трик ди Марии позволил «Ювентусу» разгромить «Нант»

После ничьей в Турине «Нант» улучшил шансы на проход «Ювентуса», но всё же соперник не думал вылетать из еврокубков так рано. Уже на пятой минуте Анхель ди Мария в касание с угла штрафной попал в дальнюю верхнюю часть ворот. Тот же ди Мария обыграл голкипера вскоре и бил по пустым воротам, Николя Паллуа рукой остановил мяч и был изгнан с поля. А аргентинец уверенно реализовал пенальти. Упустить победу со счетом 2:0 после удаления у соперника в середине первого тайма было нереально. Под перерыва Филип Костич сотряс своим ударом штангу. А невероятный ди Мария отличился еще и ударом головой. 3:0, «Ювентус» идет дальше.
Протокол игры
|5'Ди Мария Анхель (0:1)
|20'Ди Мария Анхель (0:2)
|78'Ди Мария Анхель (0:3)
Лафон Альбан•Кастеллетто Жан-Шарль•Жиротто Андрей•Паллуа Николя• 18'Сентонз Фабьен•Саймон Мозес73' (Мохамед Мостафа (73') •Сиссоко Мусса46' (Ганаго Игнатиус (46') •Чиривелья Педро24' (Траоре Шарль (24') • 81'Молле Флоран73' (Гессан Эванн (73') •Делор Анди46' (Мутуссами Самуэль (46') •Блас Людовик
Запасные: Коршья Себастьен•Дусе Лоанн•Коко Маркус•Дескамп Реми
Щесны Войцех•Данило Луис82' (Бонуччи Леонардо (82') •Бремер Глейсон•Алекс Сандро•Де Шильо Маттиа64' (Влахович Душан (64') •Костич Филип82' (Паредес Леандро (82') •Фаджоли Николо•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Ди Мария Анхель82' (Айлинг Самуэль (82') •Кин Мойзе64' (Куадрадо Хуан (64') 87'
23 февраля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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