Комбуаре: «Попробуем сотворить сенсацию»

Наставник «Нанта» Антуан Комбуаре пообещал дать достойный бой туринскому «Ювентусу», с которым его команде предстоит сразиться в ответом матче 1/16 Лиги Европы. Первый матч завершился вничью со счетом 1:1 - Влахович быстро вывел «Ювентус» вперед, но во втором тайме Людовик Блас убежал в контратаку и мощным ударом не оставил Щесны шансов.

- Соперник очень силен, но мы очень мотивированы и хотим сделать то, что никогда не получалось у «Нанта» - выбить из турнира итальянский клуб. Если мы обыграем их, то станет легендами. А для них будет очень позорно проиграть такому клубу, как «Нант», - цитирует слова Комбуаре итальянское новостное агентство ITASportPress.