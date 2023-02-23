Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Дель Пьеро: «Ди Мария - это Божий дар для «Ювентуса»

23 Февраля 2023 • 23:42 Комментировать
Нант
0:3
Ювентус
окончен

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы туринский «Ювентус», как и подобает гранду, расправился с «Нантом», забив тому три безответных мяча. Все три записал на свой счет аргентинский чемпион мира Анхель ди Мария. Его выступлением очень доволен легендарный Алессандро дель Пьеро, который считает его творцом победы Аргентины на чемпионате мира.

- Без ди Марии Аргентина не выиграла бы чемпионат мира. И совсем не потому, что не было бы его гола в финале. Он - личность. Он бесподобно работает с мячом, он всегда опасен, даже находясь на своей половине поля. Ди Мария - это качество. Это дар Божий для «Ювентуса», - цитирует слова дель Пьеро juvenews.eu. 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессандро Дель Пьеро Анхель Ди Мария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Пенальти
Монако Монако
Байер Л Байер Л
2
3
2.27 3.65 3.05
Видео
Окончен
Митьюлланд Митьюлланд
Спортинг Л Спортинг Л
0
4
4.30 3.80 1.83
Видео
Окончен
Нант Нант
Ювентус Ювентус
0
3
5.20 3.80 1.72
Видео
Окончен
ПСВ ПСВ
Севилья Севилья
2
0
2.08 3.55 3.60
Видео
Перерыв
Ренн Ренн
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1
0
1.91 3.80 4.00
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Барселона Барселона
2
1
2.80 3.45 2.50
Видео
100 мин
Рома Рома
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
2
0
1.84 3.60 4.60
Видео
100 мин
Унион Берлин Унион Берлин
Аякс Аякс
3
1
2.65 3.25 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Февраля
00:37 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» вышел вперёд в матче с «Барселоной»
00:23 · Лига Европы
Петер Шмейхель: «Манчестер Юнайтед» не нужен де Йонг»
00:23 · Испания. Ла Лига
Левандовски забивает 25 и больше голов 12 сезонов кряду
00:18 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» сравнял счёт в матче с «Барселоной»
00:13 · Лига Европы
Ди Мария: «Знакомство с дель Пьеро - это честь для меня» 1
00:02 · Франция. Лига 1
«Монако» потерпел первое поражение в 2023 году
23 Февраля
23:50 · Лига Европы
Аллегри: «Ди Мария заставляет всю команду играть иначе»
23:42 · Лига Европы
Дель Пьеро: «Ди Мария - это Божий дар для «Ювентуса»
23:34 · Лига Европы
Ди Мария: «Я смог поднять уровень своей игры»
23:30 · Лига Европы
Аллегри: «Мы обязаны попробовать выиграть Лигу Европы»
23:22 · Лига Европы
«Барселона» открыла счёт в матче с «Манчестер Юнайтед»
23:05 · Лига Европы
Ди Мария – самый возрастной автор хет-трика в ЛЕ после Ибрагимовича
22:54 · Лига Европы
«Спортинг», «Севилья» и «Лацио» пробились в 1/8 финала
22:49 · Лига Европы
«Монако» и «Байер» не выявили победителя, стартовал овертайм
22:47 · Лига Европы
Ди Мария - первый игрок «Ювентуса», сделавший хет-трик в выездном матче еврокубка в 21-м веке
Все новости
Рекомендуем