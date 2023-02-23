Дель Пьеро: «Ди Мария - это Божий дар для «Ювентуса»

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы туринский «Ювентус», как и подобает гранду, расправился с «Нантом», забив тому три безответных мяча. Все три записал на свой счет аргентинский чемпион мира Анхель ди Мария. Его выступлением очень доволен легендарный Алессандро дель Пьеро, который считает его творцом победы Аргентины на чемпионате мира.

- Без ди Марии Аргентина не выиграла бы чемпионат мира. И совсем не потому, что не было бы его гола в финале. Он - личность. Он бесподобно работает с мячом, он всегда опасен, даже находясь на своей половине поля. Ди Мария - это качество. Это дар Божий для «Ювентуса», - цитирует слова дель Пьеро juvenews.eu.