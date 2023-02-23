Ди Мария - первый игрок «Ювентуса», сделавший хет-трик в выездном матче еврокубка в 21-м веке

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы туринский «Ювентус», как и подобает гранду, расправился с «Нантом», забив тому три безответных мяча. И все три на свой счет записал Анхель ди Мария. Как оказалось, хет-трик аргентинского нападающего стал для туринского «Ювентуса» первым в выездном матче любого европейского турнира в текущем столетии.

В последний раз подобное достижение было зафиксировано в сентябре 2000 года. Тогда это было в игре группового раунда самого престижного турнира в европейском клубном футболе - Лиги чемпионов. Три мяча тогда в ворота немецкого «Гамбурга» забил не кто иной, как Филиппо Индзаги.