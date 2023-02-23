Тренер «Нанта»: «Если мы обыграем «Ювентус», то станем легендами»

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре высказался о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Ювентуса». Напомним, что первая игра между этими командами завершилась вничью (1:1).

Специалист отметил настрой своих подопечных, так как у них есть прекрасный шанс войти в историю, выбив из турнира итальянский гранд. Вместе с тем Комбуаре выразил мнение, что «Ювентусу» будет позорно уступить такому сопернику, как «Нант».

«Наш соперник силён, но мы очень мотивированы и хотим сделать то, что никогда не получалось у «Нанта» — выбить из турнира итальянский клуб. Если нам удастся их обыграть, то станем легендами», — приводит слова Комбуаре ITASportPress.

Матч «Нант» — «Ювентус» состоится сегодня, 23 февраля. Начало — в 20:45 по московскому времени.