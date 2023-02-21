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Лига Европы

Бонуччи: «Лига Европы – приоритетная цель «Ювентуса» в этом сезоне»

21 Февраля 2023 • 23:05 Комментировать
Нант
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Ювентус
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23.02 20:45

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поведал о настрое команды перед ответным матчем 1/16 Лиги Европы против «Нанта».

Туринцы не смогли одолеть французский коллектив в первом матче противостояния на своём поле – 1:1.

«Мы едем во Францию, чтобы показать хорошую игру и добиться победы. Мы понимаем, что будет непросто, но Лига Европы – наша главная цель в нынешнем сезоне. Я долго отсутствовал из-за травмы, однако сейчас близок к оптимальной форме. Хочу внести свой вклад», – цитирует Calcionews24 капитана «бьянконери».

Поединок «Нант» – «Ювентус» состоится 23 февраля в 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Нант
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НАНТ ЮВЕНТУС
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