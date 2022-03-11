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«Барселона» заменит своего запасного вратаря воспитанником

11 Марта 2022 • 09:54 Комментировать
Барселона
0:0
Галатасарай
окончен

«Барселона» решила избавиться от Нето и вернуть своего воспитанника.

«Барселона» решила летом продать вратаря Нето. Его место займёт воспитанник «сине-гранатовых» Иньяки Пенья, выступающий с зимы на правах аренды за «Галатасарай». Об этом сообщает в своём «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

В прошедшем вчера матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между «Барселоной» и «Галатасараем» (0:0), Пенье удалось сохранить свои ворота сухими.

Молодой вратарь Пенья перешёл в «Галатасарай» прошедшей зимой, до этого выступая за «Барселону Б». В текущем сезоне на его счету 15 матчей, в которых он пропустил 16 голов и пять раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Он вернётся в «Барселону» уже предстоящим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Барселона Нето Иньяки Пенья
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