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Альба проводит сотый матч в еврокубках

11 Марта 2022 • 00:35 Комментировать
Барселона
0:0
Галатасарай
окончен

Крайний защитник «Барселоны» Жорди Альба проводит юбилейную игру в рамках еврокубков.

Сегодняшний поединок Лиги Европы против турецкого «Галатасарая» на «Камп Ноу» стал сотым для Жорди Альбы в двух главных еврокубках. На счету 32-летнего левого фулбека 82 выхода на поле в Лиге чемпионов и 18 появлений в Лиге Европы за «Валенсию» и «Барселону».

Альба стал четвёртым защитником, сумевшим преодолеть отметку в 100 еврокубковых встреч с сезона 2009-10. Ранее это удалось Херарду Пике, Жерому Боатенгу и Серхио Рамосу.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Серхио Рамос Херард Пике Жером Боатенг Жорди Альба
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