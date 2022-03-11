Альба проводит сотый матч в еврокубках

Крайний защитник «Барселоны» Жорди Альба проводит юбилейную игру в рамках еврокубков.

Сегодняшний поединок Лиги Европы против турецкого «Галатасарая» на «Камп Ноу» стал сотым для Жорди Альбы в двух главных еврокубках. На счету 32-летнего левого фулбека 82 выхода на поле в Лиге чемпионов и 18 появлений в Лиге Европы за «Валенсию» и «Барселону».

Альба стал четвёртым защитником, сумевшим преодолеть отметку в 100 еврокубковых встреч с сезона 2009-10. Ранее это удалось Херарду Пике, Жерому Боатенгу и Серхио Рамосу.