Эрик Гарсия: Мы понимали, что «Галатасарай» — весьма конкурентоспособная команда

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия подвел итог встречи первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором его команда сыграла вничью с «Галатасараем» (0:0).

Эрик Гарсия рассказал в интервью пресс-службе УЕФА, что его команда планировала побеждать в матче. По словам футболиста, «Галатасарай» был не в лучшей форме, но при этом продолжает являться весьма конкурентоспособной командой.

«Барселона» владела преимуществом на протяжении всего матча, но реализовать его в забитые мячи не смогла. Ответная встреча состоится 17 марта в Турции, начало – в 20:45 мск.