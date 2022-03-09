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«Барселона» отказалась от планов на Исака

09 Марта 2022 • 20:03 Комментировать
Барселона
...
Галатасарай
1.16 7.50 17.00
10.03 23:00

Каталонская «Барселона» не будет вступать в борьбу за нападающего Александра Исака, выступающего за «Реал Сосьедад».

Ранее было известно, что именно 22-летний швед рассматривается каталонским клубом как «план Б» на случай неудачного исхода переговоров с Эрлингом Холанном.

По информации издания RAC1, «Барселона» больше не претендует на Исака, поскольку руководство «сине-гранатовых» хочет видеть на позиции форварда состоявшуюся суперзвезду.

Александр Исак отметился 4 забитыми мячами в 22 поединках Ла Лиги нынешнего сезона за «Реал Сосьедад». Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Александр Исак Эрлинг Холанн
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