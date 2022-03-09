«Барселона» отказалась от планов на Исака

Каталонская «Барселона» не будет вступать в борьбу за нападающего Александра Исака, выступающего за «Реал Сосьедад».

Ранее было известно, что именно 22-летний швед рассматривается каталонским клубом как «план Б» на случай неудачного исхода переговоров с Эрлингом Холанном.

По информации издания RAC1, «Барселона» больше не претендует на Исака, поскольку руководство «сине-гранатовых» хочет видеть на позиции форварда состоявшуюся суперзвезду.

Александр Исак отметился 4 забитыми мячами в 22 поединках Ла Лиги нынешнего сезона за «Реал Сосьедад». Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.