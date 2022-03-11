Тренер «Галатасарая» назвал Хави своим другом

Наставник «Галатасарая» Доменек Торрент в разговоре с журналистами рассказал о том, что думает по поводу игры своей команды в первом матче 1/8 финал Лиги Европы с «Барселоной».

Торрент сказал, что считает тренера «Барселоны» Хави своим другом. Тренер «Галатасарая» отметил, что ему уже не терпится сыграть с каталонской командой в Стамбуле при своих болельщиках. Доменек добавил, что в первом матче его подопечные показали очень хорошую физическую готовность и доказали, что они способны на многое.

Напомним, что «Барселона» и «Галатасарай» голов друг другу так и не забили. Ответная встреча пройдёт 17 марта.