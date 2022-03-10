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«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Галатасараем»

10 Марта 2022 • 22:19 Комментировать
Барселона
...
Галатасарай
1.15 7.90 19.00
Через 0 ч. 14 мин.

Каталонская «Барселона» встречается с 1/8 финале Лиги Европы с «Галатасараем», и накануне игры главный тренер «Барсы» Хави Эрнандес объявил стартовый состав своей команды. Пьер-Эмерик Обамеянг и Усман Дембеле начнут игру на скамейке запасных, зато в стартовом составе появится Мемфис Депай.

«Барселона»: Тер Штеген, Дест, Араухо, Депай, Адама Траоре, Педри, Жорди Альба, Ферран Торрес, Френки де Йонг, Эрик Гарсия, Нико Гонсалес.

Запасные: Дембеле, Обамеянг, Пике, Бускетс, Пуч, Брайтвайт, Нето, Ленгле, Люк де Йонг, Мингеса, Тенас.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Галатасараем» можно по ссылке на онлайн-трансляцию.

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БАРСЕЛОНА ГАЛАТАСАРАЙ
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