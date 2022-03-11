Голкипер «Галатасарая» поблагодарил фанатов «Барселоны» за тёплый приём

Испанский голкипер «Галатасарая» Иньяки Пенья поблагодарил болельщиков каталонской команды за тёплый приём во время первого поединка в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Пенья сказал, что он очень благодарен фанатам «Барселоны», которые аплодировали ему перед матчем. Иньяки отметил, что ему было безумно приятно почувствовать столь тёплый приём. Напомним, что голкипер с 13 лет выступал за академию «Барселоны», но за основную команду так ни разу и не сыграл.

Стоит отметить, что в первом матче «Барселона» и «Галатасарай» сыграли в нулевую ничью. В этом сезоне Иньяки Пенья провёл в турецкой лиге пять поединков, в которых пропустил восемь голов.