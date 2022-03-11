Хави в перерыве матча с «Галатасараем» разнёс футболистов «Барселоны»

Главный тренер каталонской команды Хави раскритиковал своих футболистов в перерыве первого матча 1/8 финала Лиги Европы с турецким «Галатасараем».

По информации журналиста Дарио Монтер, испанский наставник в перерыве матча разнёс своих футболистов за неубедительную игру в первом тайме с турецким клубом. Хави ругался на игроков и заявил им, что если кто-то не хочет играть, то пусть скажет ему об этом. Стоит отметить, что в перерыве Хави сделал тройную замену, но это не помогло каталонцам одержать победу. Встреча завершилась нулевой ничьей.