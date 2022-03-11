Хави не очень доволен ничьей с «Галатасараем»

«Барселона» не сумела переиграть в первом матче противостояния в рамках 1/8 Лиги Европы турецкий «Галатасарай», и, хотя остается фаворитом, в Турции команду будет ждать непростая задача. Хави понимает это, и потому недоволен результатом прошедшей игры.

- Мы играли дома, потому такой результат трудно назвать удовлетворительным. Выглядели мы лучше соперника, но играли не очень интенсивно ,что помогало сопернику. Впрочем, на этом уровне хороши все соперники и побеждать просто так не получается. Попробуем победить в ответном матче, как это было в Неаполе, - заявил Хави в интервью пресс-службе УЕФА.