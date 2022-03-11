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Лига Европы

Хави не очень доволен ничьей с «Галатасараем»

11 Марта 2022 • 06:20 Комментировать
Барселона
0:0
Галатасарай
окончен

«Барселона» не сумела переиграть в первом матче противостояния в рамках 1/8 Лиги Европы турецкий «Галатасарай», и, хотя остается фаворитом, в Турции команду будет ждать непростая задача. Хави понимает это, и потому недоволен результатом прошедшей игры.

- Мы играли дома, потому такой результат трудно назвать удовлетворительным. Выглядели мы лучше соперника, но играли не очень интенсивно ,что помогало сопернику. Впрочем, на этом уровне хороши все соперники и побеждать просто так не получается. Попробуем победить в ответном матче, как это было в Неаполе, - заявил Хави в интервью пресс-службе УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Барселона Хави Эрнандес
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