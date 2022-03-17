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Лига Европы

«Барселона» и «Галатасарай» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

17 Марта 2022 • 20:46 Комментировать (1)
Барселона
0:0
Галатасарай
окончен

Представляем вашему вниманию стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Галатасарай» примет «Барселону».

«Галатасарай»: Пенья, ван Анхольт, Маркан, Нельссон, Боэ, Антальялы, Кутлу, Актюркоглу, Чикылдэу, Бабель, Гомис.

Запасные: Муслера, Чипе, Арслан, Байрам, Озтюрк, Кылынч, Моруцан, Пульгар, Мохамед, Дервишоглу, Йылмаз.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Гарсия, Дест, Педри, Бускетс, Ф. де Йонг, Торрес, Обамеянг, Траоре.

Запасные: Нето, Тенас, Араухо, Лангле, Мингеса, Гонсалес, Пуч, Гави, Брейтуэйт, Дембеле, Депай, Л. де Йонг.

Первый матч, который проходил в Испании на стадионе «Камп Ноу» завершился вничью 0:0.

Ответный матч пройдет сегодня, в 20:45 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
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