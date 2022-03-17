«Барселона» и «Галатасарай» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Представляем вашему вниманию стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Галатасарай» примет «Барселону».
«Галатасарай»: Пенья, ван Анхольт, Маркан, Нельссон, Боэ, Антальялы, Кутлу, Актюркоглу, Чикылдэу, Бабель, Гомис.
Запасные: Муслера, Чипе, Арслан, Байрам, Озтюрк, Кылынч, Моруцан, Пульгар, Мохамед, Дервишоглу, Йылмаз.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Гарсия, Дест, Педри, Бускетс, Ф. де Йонг, Торрес, Обамеянг, Траоре.
Запасные: Нето, Тенас, Араухо, Лангле, Мингеса, Гонсалес, Пуч, Гави, Брейтуэйт, Дембеле, Депай, Л. де Йонг.
Первый матч, который проходил в Испании на стадионе «Камп Ноу» завершился вничью 0:0.
Ответный матч пройдет сегодня, в 20:45 мск.