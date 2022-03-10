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«Барселона» следит за Леао

10 Марта 2022 • 19:30 Комментировать
Барселона
...
Галатасарай
1.15 7.90 19.00
Через 2 ч. 41 мин.

Вингер «Милана» Рафаэль Леао заинтересовал «Барселону».

22-летний португалец давно находится в сфере интересов «сине-гранатовых», а его игра за «Милан» в нынешнем сезоне впечатляет каталонский клуб. Свою роль может сыграть и тот факт, что агент игрока Жорже Мендеш, как утверждает издание Sport, находится в хороших отношениях с «Барселоной».

«Милан» в свою очередь не намерен расставаться с молодым нападающим. В ближайшее время ему будет предложен новый контракт.

В текущем сезоне Рафаэль Леао провёл 31 матч за «россонери» во всех турнирах, отметившись 11 голами и 6 голевыми передачами. Его трансферная стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Рафаэль Леао
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БАРСЕЛОНА ГАЛАТАСАРАЙ
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