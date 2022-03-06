«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле может перебраться в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

Представители «Барселоны», включая президента Лапорту и главного тренера Хави, неоднократно выражали свою надежду на продление истекающего контракта с французом. Несмотря на это, будущее игрока по-прежнему под вопросом.

Издание Sport называет главным претендентом на Дембеле английский «Манчестер Юнайтед», который давно следит за нападающим с неоднозначной репутацией.

Transfermarkt оценивает 24-летнего Дембеле в 30 млн евро. Летом 2017 года «Барселона» купила Усмана у дортмундской «Боруссии» за 140 млн.