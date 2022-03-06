Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Дембеле

06 Марта 2022 • 00:24 Комментировать
Барселона
...
Галатасарай
1.16 7.60 18.00
10.03 23:00

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле может перебраться в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

Представители «Барселоны», включая президента Лапорту и главного тренера Хави, неоднократно выражали свою надежду на продление истекающего контракта с французом. Несмотря на это, будущее игрока по-прежнему под вопросом.

Издание Sport называет главным претендентом на Дембеле английский «Манчестер Юнайтед», который давно следит за нападающим с неоднозначной репутацией.

Transfermarkt оценивает 24-летнего Дембеле в 30 млн евро. Летом 2017 года «Барселона» купила Усмана у дортмундской «Боруссии» за 140 млн.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ГАЛАТАСАРАЙ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Марта
00:24 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Дембеле
03 Марта
08:19 · Лига Европы
Литвинов высказался об исключении «Спартака» из Лиги Европы
02 Марта
17:09 · Лига Европы
Тедеско поддержал отстранение «Спартака» от участия в Лиге Европы
01 Марта
23:52 · Лига Европы
«Спартак» смирился с тем, что не сможет играть в Лиге Европы, и пожелал удачи бывшему тренеру
28 Февраля
21:56 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - об исключении из еврокубков: «Было принято решение, с которым мы не согласны»
17:03 · Лига Европы
В Госдуме прокомментировали возможное отстранение «Спартака» от участия в Лиге Европы
16:58 · Лига Европы
УЕФА не изменил свою позицию по российским клубам после информации немецких СМИ об исключении «Спартака»
16:14 · Лига Европы
Колосков прокомментировал информацию о том, что «Спартак» могут исключить из Лиги Европы
16:00 · Лига Европы
«РБ Лейпциг» заявил о своих сомнениях, что матчи со «Спартаком» в Лиге Европы состоятся
15:30 · Лига Европы
«Спартак» будет исключён из розыгрыша Лиги Европы – немецкие СМИ
10:51 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме призвали всех российских спортсменов и болельщиков спокойно относиться к санкциям
09:50 · Лига Европы
Тедеско прокомментировал возможное исключение «Спартака» из Лиги Европы
27 Февраля
21:37 · Лига Европы
Кавазашвили назвал город, в котором «Спартаку» будет удобно сыграть с «Лейпцигом»
20:49 · Лига Европы
Мончи – о матче с «Вест Хэмом» в 1/8 финала Лиги Европы: «Нам не повезло с жеребьевкой»
19:07 · Лига Европы
Илья Казаков: «Баку – очень хороший вариант для «Спартака» – лучше, чем Белград»
Все новости
Рекомендуем