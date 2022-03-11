Полузащитник «Галатасарая» верит, что его команда сможет пройти «Барселону»

Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу рассказал журналистам, что верит в то, что турецкая команда сможет пройти «Барселону» в Лиге Европы.

Актюркоглу сказал, что он мечтал сыграть на «Камп Ноу». Керем отметил, что ему немного обидно из-за того, что не удалось отличиться, но можно будет забить в ответном матче. Турок добавил, что верит в победу «Галатасарая», которому обязательно помогут болельщики.

Напомним, что в первом матче «Галатасарай» и каталонцы голов друг другу так и не забили. Ответная встреча состоится 17 марта в Стамбуле.