«Барселона» не сумела забить впервые с декабря прошлого года

Футболисты «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы не сумели взломать оборону турецкого «Галатасарая».

Встреча завершилась со счётом 0:0. Последний раз каталонский клуб под шефством Хави уходил с поля без забитого мяча восьмого декабря прошлого года, когда «сине-гранатовые» в Лиге чемпионов крупно уступили «Баварии» со счётом 0:3. Результативная серия «Барселоны» длилась солидные 17 матчей.

Напомним, что в данный момент футболисты каталонского клуба занимают третью строчку в испанском чемпионате.