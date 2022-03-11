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Лига Европы

«Барселона» дома в скучном матче не смогла обыграть «Галатасарай»

11 Марта 2022 • 00:55 Комментировать (1)
Барселона
0:0
Галатасарай
окончен

«Барселона» и «Галатасарай» начали разборку в 1/8 финала Лиги Европы с нулевой ничьей на «Камп Ноу». Каталонцы создали считанное количество моментов, а турки и вовсе не тревожили тер Штегена.

Протокол игры  
Барселона 0:0Галатасарай
Тер Штеген Марк-АндреДест СерджиноАраухо Рональд  46' (Бускетс Серхио (  46') Гарсия ЭрикАльба Жорди   89'Гонсалес Нико  46' (Пике Херард (  46') Де Йонг ФренкиПедриТраоре Адама  80' (Де Йонг Люк (  80') Депай Мемфис   35'  61' (Обамеянг Пьер-Эмерик (  61') Торрес Ферран  46' (Дембеле Усман (  46')
Запасные: Брайтвайт МартинПуч РикардЛенгле КлеманНето МурараМингеса ОскарТенас Арнау
Пенья ИньякиБоэ СашаНельссон ВикторМаркан МаркосВан Анхольт ПатрикАнтальялы Тайлан   77'Кутлу Беркан   30'Бабель Райан  68' (Гомис Бафетимби (  68') Фегули Софьян  79' (Чикылдэу Александру (  79') Актюркоглу Мухаммед  90' (Йылмаз Барыш (  90') Мохамед Мостафа  68' (Кылынч Эмре (  68')
Запасные: Муслера ФернандоЭзтюрк АлпасланЧипе ИсмаилБайрам ОмерДервисоглу ХалилПульгар ЭрикАрслан ИшикМоруцан Олимпиу
10 марта. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

В четверг началась стадия 1/8 Лиги Европы. Один из главных фаворитов турнира «Барселона» дома принимала «Галатасарай». Каталонцы в последнее время резко прибавили, и, казалось, что больших проблем в поединке со стамбульцами испытать не должны.

Каталонцы уже в дебюте могли открыть счёт, когда Ферран Торрес немного не попал в створ. «Барселона» вообще забрала себе мяч и владела инициативой. Особенно старался Дест – он и прорывался, и пытался бить, и навешивал. Однако «Галатасарай» старался не допускать опасных моментов у своих ворот.

В середине первого тайма «Барселона» заработала штрафной, с которого Депай пробил впритирку со штангой, но Пенья выручил свою стамбульцев. «Галатасарай» ответил своим моментом за десять минут до перерыва. Актюркоглу слева ушёл от Деста, потому обыграл де Йонга и бил в направление дальнего верхнего угла, но Гарсия в падении успел подставить ногу и перевести футбольный снаряд на угловой. Хозяева ответили ещё одним опасным ударом Депая, но Пенья вновь спас команду. На перерыв команды так и ушли с нулями на табло.

В перерыве Хави сделал сразу три замены, что явно показывало недовольство тренера тем, что он увидел в первом тайме в исполнении своей команды. Тем не менее, никакого коренного перелома в дебюте второй половины не наступало. «Барселона» вальяжно атаковала, иногда создавая полумоменты, но «Галатасарай» за счёт самоотдачи отбивался.

По истечении часа игры Траоре с правого фланга сделал передачу на линию штрафной, откуда в касание бил Альба, но в створ немного не попал. За пятнадцать минут до конца матча гостям просто повезло. Траоре справа навесил, мяч отскочил к Обамеянгу, который через себя пытался пробить, но в итоге сделал пас на де Йонга, который с пары метров угодил в штангу.

В итоге довольно скучная встреча завершилась без голов. Ответная встреча пройдёт в Стамбуле 17-го марта. Кстати, уже 20-го «Барселона» отправится в гости к «Реалу», так что «Галатасарай» может рассчитывать, что каталонцы будут стараться поберечь силы.

Роман Андреев

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Комментарии (1)
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Vova52
11 Марта 2022 в 01:02
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окончен Аталанта 3:2 Байер Л 2.25 3.45 3.20
окончен Брага 2:0 Монако 3.25 3.25 2.30
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