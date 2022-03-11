«Барселона» дома в скучном матче не смогла обыграть «Галатасарай»

«Барселона» и «Галатасарай» начали разборку в 1/8 финала Лиги Европы с нулевой ничьей на «Камп Ноу». Каталонцы создали считанное количество моментов, а турки и вовсе не тревожили тер Штегена.

В четверг началась стадия 1/8 Лиги Европы. Один из главных фаворитов турнира «Барселона» дома принимала «Галатасарай». Каталонцы в последнее время резко прибавили, и, казалось, что больших проблем в поединке со стамбульцами испытать не должны.

Каталонцы уже в дебюте могли открыть счёт, когда Ферран Торрес немного не попал в створ. «Барселона» вообще забрала себе мяч и владела инициативой. Особенно старался Дест – он и прорывался, и пытался бить, и навешивал. Однако «Галатасарай» старался не допускать опасных моментов у своих ворот.

В середине первого тайма «Барселона» заработала штрафной, с которого Депай пробил впритирку со штангой, но Пенья выручил свою стамбульцев. «Галатасарай» ответил своим моментом за десять минут до перерыва. Актюркоглу слева ушёл от Деста, потому обыграл де Йонга и бил в направление дальнего верхнего угла, но Гарсия в падении успел подставить ногу и перевести футбольный снаряд на угловой. Хозяева ответили ещё одним опасным ударом Депая, но Пенья вновь спас команду. На перерыв команды так и ушли с нулями на табло.

В перерыве Хави сделал сразу три замены, что явно показывало недовольство тренера тем, что он увидел в первом тайме в исполнении своей команды. Тем не менее, никакого коренного перелома в дебюте второй половины не наступало. «Барселона» вальяжно атаковала, иногда создавая полумоменты, но «Галатасарай» за счёт самоотдачи отбивался.

По истечении часа игры Траоре с правого фланга сделал передачу на линию штрафной, откуда в касание бил Альба, но в створ немного не попал. За пятнадцать минут до конца матча гостям просто повезло. Траоре справа навесил, мяч отскочил к Обамеянгу, который через себя пытался пробить, но в итоге сделал пас на де Йонга, который с пары метров угодил в штангу.

В итоге довольно скучная встреча завершилась без голов. Ответная встреча пройдёт в Стамбуле 17-го марта. Кстати, уже 20-го «Барселона» отправится в гости к «Реалу», так что «Галатасарай» может рассчитывать, что каталонцы будут стараться поберечь силы.

Роман Андреев