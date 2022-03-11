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Хави установил антирекорд «Барселоны»

11 Марта 2022 • 05:17 Комментировать
Барселона
0:0
Галатасарай
окончен

В то время как «Барселона» при Хави существенно улучшила свое положение в чемпионате Испании, в еврокубках пока что дела идут несколько иначе. Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года, и с того момента команда сыграла уже три домашних матча в еврокубках. И ни в одном из них «Барселона» не смогла победить - сперва сыграла вничью с «Бенфикой» 23 ноября прошлого года, затем не смогла переиграть дома «Наполи» 17 февраля, и, наконец, сейчас сыграла нулевую ничью с «Галатасараем» - последние два матча прошли уже в Лиге Европы.

Хави перекрыл антисвершение Луи ван Галя сезона 1997/1998 - голландский специалист не смог победить в первых двух матчах домашних в еврокубках, возглавив «Барселону», но все же выиграл в третьем - 1:0 у «Ньюкасла».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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