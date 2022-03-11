Педри рассказал, чего «Барселоне» не хватило для победы в матче с «Галатасараем»

Молодой испанский полузащитник «Барселоны» Педри рассказал журналистам, чего каталонской команде не хватило в первом матче 1/8 финала с турецким «Галатасараем».

Педри сказал, что футболисты «Барселоны» были недостаточно быстры, а ещё каталонской команде отчаянно не хватало прессинга. Полузащитник отметил, что во втором тайме «сине-гранатовые» немного прибавили, но забить так и не удалось, так что теперь необходимо побежать в Стамбуле.

Напомним, что в первом поединке «Барселона» и «Галатасарай» не сумели поразить ворота друг друга. Ответная встреча состоится 17 марта.