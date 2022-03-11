Эрик Гарсия: «Мы должны извлечь уроки и победить во втором матче»

«Барселона» не сумела переиграть турецкий «Гаталасарай» в матче 1/8 финала Лиги Европы, и теперь ей придется решать проблему прохода в следующий раунд в ответном матче. Подопечные Хави владели заметным преимуществом весь матч, но мяч упорно не желал идти в ворота, которые защищал отданный в аренду туркам воспитанник «Барселоны» Иньяки Пенья. Защитник «Барсы» Эрик Гарсия надеется, что футболисты извлекут должные уроки из этой ситуации и в ответной игре проявят себя куда лучше.

- Понятно, что мы хотели победить. Но понимали, что соперник - тоже неплохая команда. В первом тайме мы испытывали некое давление, а второй тайм был похож на матч с «Наполи». Нам не хватало некоей твердости в действиях, будем надеяться, что уроки будут извлечены и в ответном матче исправлены, - заявил Гарсия, слова которого цитирует телеканал Movistar+.