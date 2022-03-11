Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Эрик Гарсия: «Мы должны извлечь уроки и победить во втором матче»

11 Марта 2022 • 21:12 Комментировать
Барселона
0:0
Галатасарай
окончен

«Барселона» не сумела переиграть турецкий «Гаталасарай» в матче 1/8 финала Лиги Европы, и теперь ей придется решать проблему прохода в следующий раунд в ответном матче. Подопечные Хави владели заметным преимуществом весь матч, но мяч упорно не желал идти в ворота, которые защищал отданный в аренду туркам воспитанник «Барселоны» Иньяки Пенья. Защитник «Барсы» Эрик Гарсия надеется, что футболисты извлекут должные уроки из этой ситуации и в ответной игре проявят себя куда лучше.

- Понятно, что мы хотели победить. Но понимали, что соперник - тоже неплохая команда. В первом тайме мы испытывали некое давление, а второй тайм был похож на матч с «Наполи». Нам не хватало некоей твердости в действиях, будем надеяться, что уроки будут извлечены и в ответном матче исправлены, - заявил Гарсия, слова которого цитирует телеканал Movistar+.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эрик Гарсия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Марта
21:12 · Лига Европы
Эрик Гарсия: «Мы должны извлечь уроки и победить во втором матче»
12:40 · Лига Европы
Хави в перерыве матча с «Галатасараем» разнёс футболистов «Барселоны»
11:52 · Лига Европы
Тренер «Монако» объяснил, почему его команда проиграла «Браге»
11:46 · Лига Европы
Полузащитник «Галатасарая» верит, что его команда сможет пройти «Барселону»
11:29 · Лига Европы
Тренер «Байера» считает, что отмена правила гостевого гола сделала матчи зрелищнее
11:02 · Лига Европы
Голкипер «Галатасарая» поблагодарил фанатов «Барселоны» за тёплый приём
10:38 · Лига Европы
Муриэль: Такая победа была очень важна для «Аталанты»
10:02 · Лига Европы
Педри рассказал, чего «Барселоне» не хватило для победы в матче с «Галатасараем»
09:54 · Лига Европы
«Барселона» заменит своего запасного вратаря воспитанником
09:51 · Лига Европы
Стали известны претенденты на награду лучшему игроку недели в Лиге Европы
09:29 · Лига Европы
Хави о первом матче с «Галатасараем»: Этот результат сложно назвать хорошим
09:20 · Лига Европы
Эрик Гарсия: Мы понимали, что «Галатасарай» — весьма конкурентоспособная команда
09:15 · Лига Европы
Тренер «Галатасарая» назвал Хави своим другом
08:26 · Лига Европы
Малиновский набрал 5 очков по системе «гол+пас» в последних 3 матчах
08:17 · Лига Европы
«Барселона» не сумела забить впервые с декабря прошлого года
Все новости
Рекомендуем