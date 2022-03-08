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Лангле заинтересовал испанские и английские клубы

08 Марта 2022 • 19:51 Комментировать
Барселона
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Галатасарай
1.16 7.50 17.00
10.03 23:00

«Тоттенхэм», «Арсенал», «Севилья» и мадридский «Атлетико» готовы переманить в свои ряды защитника «Барселоны» Клемана Лангле.

Состав «сине-гранатовых» летом могут пополнить Андреас Кристенсен и Сесар Аспиликуэта из «Челси», в связи с чем каталонский клуб будет вынужден расстаться с другими защитниками, не входящими в дальнейшие планы тренерского штаба.

Одним из таковых, по данным Fichajes, может стать 26-летний Клеман Лангле. По сведениям источника, в услугах француза заинтересованы английские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также испанские «Атлетико» и «Севилья».

Контракт Лангле с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне он появился на поле 16 раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Барселона Севилья Арсенал Лондон Клеман Лангле
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