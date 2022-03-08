Лангле заинтересовал испанские и английские клубы

«Тоттенхэм», «Арсенал», «Севилья» и мадридский «Атлетико» готовы переманить в свои ряды защитника «Барселоны» Клемана Лангле.

Состав «сине-гранатовых» летом могут пополнить Андреас Кристенсен и Сесар Аспиликуэта из «Челси», в связи с чем каталонский клуб будет вынужден расстаться с другими защитниками, не входящими в дальнейшие планы тренерского штаба.

Одним из таковых, по данным Fichajes, может стать 26-летний Клеман Лангле. По сведениям источника, в услугах француза заинтересованы английские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также испанские «Атлетико» и «Севилья».

Контракт Лангле с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне он появился на поле 16 раз.