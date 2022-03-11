Хави о первом матче с «Галатасараем»: Этот результат сложно назвать хорошим

Наставник «Барселоны» Хави в разговоре с журналистами высказался по поводу итогов первого матча 1/8 финала Лиги Европы с турецким «Галатасараем».

Хави заявил, что, учитывая то, что «Барселона» играла при своих болельщиках, итоговый результат сложно назвать хорошим. Испанский специалист отметил, что во втором тайме его подопечные играли получше, но на счёте это никак не отразилось. Тренер «Барселоны» добавил, что каталонцы в Стамбуле постараются, как и в Неаполе, одержать победу и выйти в следующий раунд плей-офф.

Напомним, что в первом матче «Барселона» и «Галатасарай» сыграли в нулевую ничью.