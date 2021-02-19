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«Как прекрасен Берг зимой»: Быстров сравнил форварда «Краснодара» с деревом

19 Февраля 2021, 12:24,

Экс-игрок национальной сборной России, а ныне эксперт телеканала «Матч ТВ» Владимир Быстров в шуточной форме высказался о шведском нападающем «Краснодара» Маркусе Берге.

Бывший футболист опубликовал в сторис «Инстаграма» фотографию дерева с надписью «Как прекрасен Берг зимой».

Напомним, что «Краснодар» провел первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо». Подопечные Мурада Мусаева потерпели домашнее поражение со счетом 2:3. В прошедшей встрече Берг отметился забитым мячом и результативной передачей.

Ответный матч состоится 25-го февраля в Загребе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Владимир Быстров, Маркус Берг
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