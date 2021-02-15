​Чему равны шансы «Краснодара» пройти загребское «Динамо» в Лиге Европы

Еврокубки возвращаются! На неделе пройдут первые матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. К сожалению, из российских клубов в европейскую весну (пока что в европейскую зиму) пробился только «Краснодар». В 1/16 финала второго по престижности евротурнира «быки» Мурада Мусаева сразятся с загребским «Динамо». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к командам и к шансам «быков» пройти в следующий этап плей-офф.

После декабрьской жеребьёвки «Краснодару» грех было жаловаться. На фоне потенциальных встреч со статусными командами вроде «Манчестер Юнайтед» и «Наполи», находившимися в корзине сеяных, загребское «Динамо» выглядело вполне приемлемым соперником. Однако можно ли утверждать, что краснодарские «быки» сильнее загребских «динамовцев»? Едва ли. Во-первых, российский футбол переживает не лучшие времена, что наглядно продемонстрировали результаты осенью. Во-вторых, загребское «Динамо» на групповой стадии показало себя крепкой командой и спокойно обыграло московский ЦСКА. В-третьих, школа «Динамо» вырастила множество футболистов для топ-чемпионатов и продолжает это делать.

Приготовьтесь удивляться. Открыв портал transfermarkt в декабре после жеребьёвки, мы обнаружили, что состав «Динамо» оценивается экспертами в 74,5 миллиона евро. На сегодняшний же день загребская команда стоит уже 103,7 миллиона евро. Оценочная стоимость выросла почти на 40%, причём дорогих трансферов клуб не совершал. Просто эксперты пересмотрели цены, и они выросли, что говорит о прогрессе футболистов команды. Например, защитник Йошко Гвардиол, который летом точно перейдёт в «РБ Лейпциг», теперь оценивается в 16 миллионов евро вместо 6. А цена атакующего полузащитника Ловро Майера теперь составляет 10 миллионов евро вместо 2,3. Что касается «Краснодара», то оценочная стоимость команды немного снизилась – со 116 до 114,15 миллиона евро. Если взять цену составов участников плей-офф Лиги Европы, то краснодарцы занимают 20-е место, а загребцы – 22-е. Разрыв, как видим, не так велик.

«Краснодар» готовился к плей-офф Лиги Европы через сборы и товарищеские матчи в Испании, в то время как «Динамо» уже успело набрать игровой ритм. Это немаловажный, хотя и не ключевой фактор. Нельзя сказать, что «динамовцы» подходят ко встрече в России в выдающейся форме. После возобновления сезона в Хорватии загребская команда провела семь матчей. В них «Динамо» добилось пяти побед (три из них с разницей в один мяч) при двух поражениях.

За межсезонье составы «Краснодара» и «Динамо» практически не изменились. Если обратиться к сайту УЕФА, то в заявке российской команды произошло два изменения, а в заявке хорватской команды – три. Пожалуй, можно выделить разве что покупку «динамовцами» македонского защитника Стефана Ристовски, ранее выступавшего за лиссабонский «Спортинг». На минувших выходных он получил красную карточку в важной игре «Динамо» против «Осиека». Загребская команда победила 1:0 и оторвалась от соперника на вершине таблицы (до игры у команд было равное количество очков).

Эксперты из мира ставок оценивают шансы «Краснодара» и «Динамо» на проход в следующую стадию Лиги Европы приблизительно одинаково, отдавая небольшое преимущество команде из Хорватии – 52% против 48%. Загребское «Динамо» действительно представляет из себя крепкий коллектив, который за последние сезоны смог прогрессировать и набраться опыта. «Краснодару» нужно предельно серьёзно отнестись к сопернику и показать качественный футбол, чтобы пройти дальше.