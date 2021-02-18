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«Краснодар» пропустил уже на 15-й минуте матча с загребским «Динамо»

18 Февраля 2021, 21:17,

В Лиге Европы одновременно проходит восемь матчей 1/16 финала. И в большей части противостояний к 15-й минуте забито по голу или два. В подобном ключе проходит и битва «Краснодара» с загребским «Динамо». Результативной стала атака гостей, которая получилась затяжной, и в итоге хорваты всё же затолкали мяч в сетку ворот Евгения Городова. Гол на счету Бруно Петковича с передачи Мислава Оршича - 1:0.

Напомним, что загребское «Динамо» в осенней части турнира дважды встречалось с ЦСКА - 0:0 и 3:1. «Краснодар» играл в Лиге чемпионов, заняв третье место в квартете с «Челси», «Севильей» и «Ренном».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Динамо Загреб
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