«Краснодар» пропустил уже на 15-й минуте матча с загребским «Динамо»

В Лиге Европы одновременно проходит восемь матчей 1/16 финала. И в большей части противостояний к 15-й минуте забито по голу или два. В подобном ключе проходит и битва «Краснодара» с загребским «Динамо». Результативной стала атака гостей, которая получилась затяжной, и в итоге хорваты всё же затолкали мяч в сетку ворот Евгения Городова. Гол на счету Бруно Петковича с передачи Мислава Оршича - 1:0.

Напомним, что загребское «Динамо» в осенней части турнира дважды встречалось с ЦСКА - 0:0 и 3:1. «Краснодар» играл в Лиге чемпионов, заняв третье место в квартете с «Челси», «Севильей» и «Ренном».