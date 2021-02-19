Непомнящий: «Краснодар» пошёл в атаку и попал в плен к «Динамо»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» - «Динамо» Загреб.

- Как оцените игру «Краснодара» с хорватами?

- Эмоции у меня сейчас преобладают нам разумом, но мне кажется, что хозяевам не хватило двух факторов.

- Каких?

- Во-первых, была не очень удачная игра вратаря. Не скажу, что провальная, но все же. Второе – игровой ритм контрольных матчей и официальных резко отличается. «Краснодару» было сложно в первом тайме попасть в эту игру. Соперник превзошел по игре. Пропустить три мяча для этого уровня очень много. Ну и индивидуальные ошибки были. Они говорят о том, что не хватает наигранности. Так получилось, что «быки» имели недостаток матчей на должном уровне.

- Можно ли предъявлять претензии Мусаеву по поводу готовности команды?

- Второй тайм показал, что команда готова. «Быки» могли достойно играть. Но проблема в том, что мы проводим анализ уже по факту, когда игра закончилась. Но перед ней не было материала, чтобы серьезно подготовиться, в том числе психологически. После матча Мусаев был раздражен тем, что его команда уступила в борьбе. Это первый раз, когда я видел, что он высказывал в адрес игроков претензии и говорил, что нужно было биться и сражаться. Можно согласиться, что у «Краснодара» есть дисбаланс между атакующими футболистами и теми, кто защищается. Некому в центре отнимать мячи. Это проблема, когда команда заточена на игру в атаку, потому что футболисты меньше думают о том, что надо защищаться. Этого баланса и не было. Качество игроков не позволяет удачно действовать в обороне. Тех, кто играет на рояле достаточно, а вот тех, кто подносит инструмент, не хватает.

- Можно ли предъявлять претензии к игрокам, что они не бились и не сражались?

- Это вопрос психологии, а не мастерства. Приходится говорить о ментальности, потому что наш чемпионат не очень этого требует. «Краснодар» ведь и раньше обжигался на том, что играя в атаку, забывал об игре в обороне. Последние матчи сезона показали, что «быки» умеют играть в защите, когда приходилось отказываться от атакующей модели. Но не в этом матче. А домашнюю встречу очень хотелось выиграть. Но получается, что пошли в атаку и в плен попали.

- «Краснодар» не нанес ни одного удара после розыгрышей стандартов, за исключением прямого удара Кабеллы. С чем это связано?

- Это давняя история. У «Краснодара» был момент, когда «быки» здорово играли со стандартов на угловых. Потом все это пропало. Или нет исполнителей, которые умеют бороться за нейтральные мячи, которые идут с фланга или из глубины. Очевидно, не хватает этих качества у сегодняшнего «Краснодара».

- Вы заметили на поле Шапи?

- Парень переживает внутренний раздрай, эмоциональный и психологический спад. У него и прошлый сезон не очень получился, и сейчас он нервничает. Даже в контрольных матчах не мог себя сдерживать и временами удалялся. В этой ситуации надо помогать парню со стороны, но и сам он должен это перебороть. Это проблемы взросления. Он ярко начал, а теперь возникли эти проблемы.

- В чем вы видите главные резервы «Краснодара» в ответной встрече?

- Задача ясна – забить мяч и не пропустить. Игра в обороне будет очень важным фактором. Сопернику хватит и ничьей. Команды Балкан – играющие. «Динамо» пойдет в атаку. Надо быть очень аккуратными. Я не сбрасываю со счетов возможность забить один мяч и не пропустить.

- Как в целом расцениваете шансы «Краснодара» в ответной игре?

- Смотрю на ответный матч с оптимизмом.

Елена Григорьевская