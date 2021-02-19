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Губерниев: «Наш футбол плох, это товар для внутреннего пользования»

19 Февраля 2021, 09:14,

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на домашнее поражение «Краснодара» от загребского «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Краснодар» пытался играть, но этого не хватает, чтобы обыгрывать, а точнее, не проигрывать Загребу дома. Наш футбол плох. Это товар для внутреннего пользования», - гласит сообщение комментатора в «Телеграме».

В первом матче, состоявшемся в Краснодаре, хозяева потерпели фиаско со счетом 2:3. Ответный поединок между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет в Загребе 25-го февраля.

Отметим, что команда Мурада Мусаева - последний представитель РПЛ в нынешнем розыгрыше еврокубков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Динамо Загреб, Дмитрий Губерниев
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