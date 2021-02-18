Мусаев: «Краснодару» необходимо поменять свою ментальность и двигаться дальше»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями после проигрыша «Динамо» (2:3) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы плохо провели стартовый отрезок, многие проблемы именно из-за этого. Совершали грубые ошибки в центральной зоне, что давало сопернику возможность проводить быстрые и результативные атаки. Мы сами сделали игру для «Динамо» комфортной. Второй там, считаю, провели намного лучше, чем первый: было много хороших игровых отрезков, моментов.

Команда смотрелась интереснее. Нам не хватило надежности. Но ничего еще не потерянно, ведь есть ответная игра. «Краснодару» необходимо поменять свою ментальность и двигаться дальше», - заявил Мусаев.